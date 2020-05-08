ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Память держит нас вместе: Светличная поздравила с Днем победы над нацизмом

STYLERПерсоны    08.05.2020 - 12:18
Память держит нас вместе: Светличная поздравила с Днем победы над нацизмом
Фото: Юлия Светличная (facebook.com)

По словам Светличной, даже оставаясь дома, мы чтим память павших

В День памяти и примирения народный депутат Украины Юлия Светличная поблагодарила украинских ветеранов и участников боевых действий за их героизм и поздравила с Днем победы над нацизмом. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.

"В последние годы эти дни мы всегда отмечали вместе - ветераны Второй мировой, воины АТО и все участники боевых действий. И в этом году, даже оставаясь дома, мы чтим память павших и благодарим всем украинским Героям. Память держит нас вместе. С Днем победы над нацизмом", - написала народный депутат.

Напомним, 8 мая отмечается День памяти и примирения. В этот день многие страны мира празднуют день окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая 1945 года в 23:01 Антигитлеровская коалиция ратифицировала "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии.

День памяти и примирения: почему красный мак заменил георгиевскую ленту День памяти и примирения 8 мая: поздравления в картинках и стихах
Новости Украины День памяти и примеренияЮлия Светличная
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь