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Пам’ять тримає нас разом: Світлична привітала з Днем перемоги над нацизмом

STYLERПерсони    08.05.2020 - 12:18
Пам’ять тримає нас разом: Світлична привітала з Днем перемоги над нацизмом
Фото: Юлія Світлична (facebook.com)

За словами Світличної, навіть залишаючись вдома, ми вшановуємо пам’ять полеглих

У День пам’яті та примирення народний депутат України Юлія Світлична подякувала українським ветеранам і учасникам бойових дій за їхній героїзм та привітала з Днем перемоги над нацизмом. Про це нардеп написала на своїй сторінці в Facebook.

"Останніми роками ці дні ми завжди відзначали разом - ветерани Другої світової, воїни АТО та всі учасники бойових дій. І цього року, навіть залишаючись вдома, ми вшановуємо пам’ять полеглих та дякуємо всім українським Героям. Пам’ять тримає нас разом. З Днем перемоги над нацизмом", - написала народний депутат.

Нагадаємо, 8 травня відзначається День пам'яті і примирення. У цей день багато країн світу святкують день остаточної перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня 1945 року о 23:01 Антигітлерівська коаліція ратифікувала "Акт про беззастережну капітуляцію" збройних сил нацистської Німеччини.

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