Патриот и полиглот: интересные факты из жизни Епифания (видео)

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Уже третьего февраля состоится интронизация Епифания - возведение на престол митрополита Киевского и всея Украины. По этому поводу мы собрали интересные факты о жизни главы автокефальной украинской церкви.

Рос без отца

Отец бросил мать будущего настоятеля ПЦУ Епифания (Сергея Думенко), когда ему было всего месяц. После этого мужчина не появлялся в жизни владыки.

Молниеносная карьера

Религиозные аналитики называли Думенко, который прошел путь от мирянина до постоянного члена Священного Синода УПЦ КП всего за 2,5 года, одним из наиболее перспективных архиереев Киевского патриархата, способных впоследствии возглавить УПЦ.

Самый юный митрополит

По церковным меркам, Епифаний, которому на момент возведения в сан не было и 40 лет, – практически юноша. Так, когда патриарх Филарет стал во главе УПЦ КП, ему было 66, Макарию на момент избрания его главой УАПЦ в 2015 году - за 70.

Является членом Национального союза журналистов

В свое время был редактором интернет-проекта "Ровно Православное" и членом редколлегии церковно-религиозной газеты "Духовная нива".

Говорит по-гречески

Епифаний год находился в Греции, где стажировался в Афинском национальном университете на Философском факультете.

Публикует научные труды

В научном наследии митрополита Епифания более 50 научных публикаций, в том числе несколько монографий по православному богословию.

Одним из первых развивал идею автокефалии

О том, что в стране должна быть создана своя Поместная Украинская Православная Церковь, митрополит говорил еще в 2013 году

Проявляет патриотизм в действии

С самого начала войны поддерживает украинскую армию и помогает семьям бойцов.

Удостоен государственных наград

На счету Епифания Ордена "За заслуги" II и III степеней, награды Правительства, Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины.

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