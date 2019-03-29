Перешел на тяжелые: звезда российских сериалов подсел на наркотики

Александр Головин из сериала Кадетство подсел на наркотики (коллаж: РБК-Украина)

Александра Головина поймали за употреблением тяжелых наркотиков

Александр Головин, который прославился благодаря сериалам "Кадетство", "Папины дочки" а также скандальному фильму "Сволочи", плотно подсел на тяжелые наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на инсайдера в окружении артиста.

В сообщении говорится, что Головин употребляет химический наркотик крэк-кокаин. К тому же сказано, что он не только "балуется" - артист плотно сидит на крэке.

Александр Головин из сериала "Кадетство" подсел на наркотики (скрин: Telegram-канал "Только никому" )

"Мы с подругой снимали квартиру, была "туса". Захожу на кухню, а там Головин "занюхивает". Ему все было мало..." - сообщил инсайдер.

Сейчас известно, что актер информацию о своей зависимости пока что не прокомментировал.

Александр Головин из сериала "Кадетство" подсел на наркотики (кадр из сериала "Кадетство")

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