Перейшов на важкі: зірка російських серіалів підсів на наркотики

Олександр Головін з серіалу Кадети підсів на наркотики (колаж: РБК-Україна)

Олександра Головіна впіймали за вживанням важких наркотиків

Олександр Головін, який прославився завдяки серіалам "Кадети", "Татусеві доньки" а також скандальному фільму "Сволота", щільно підсів на важкі наркотики. Про це повідомляє Telegram-канал "Тільки нікому" з посиланням на інсайдера в оточенні артиста.

У повідомленні йдеться, що Головін вживає хімічний наркотик крек-кокаїн. До того ж сказано, що він не тільки "балується" - артист щільно сидить на креку.

Олександр Головін з серіалу Кадети підсів на наркотики (скрін: Telegram-канал "Тільки нікому" )

"Ми з подругою знімали квартиру, була "туса". Заходжу на кухню, а там Головін "занюхує". Йому все було мало..." – повідомив інсайдер.

Наразі відомо, що актор інформацію про свою залежність поки що не прокоментував.

Олександр Головін з серіалу Кадети підсів на наркотики (кадр з серіалу "Кадети")

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