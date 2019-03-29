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Перейшов на важкі: зірка російських серіалів підсів на наркотики

STYLERПерсони    29.03.2019 - 16:59
Перейшов на важкі: зірка російських серіалів підсів на наркотики
Олександр Головін з серіалу Кадети підсів на наркотики (колаж: РБК-Україна)

Олександра Головіна впіймали за вживанням важких наркотиків

Олександр Головін, який прославився завдяки серіалам "Кадети", "Татусеві доньки" а також скандальному фільму "Сволота", щільно підсів на важкі наркотики. Про це повідомляє Telegram-канал "Тільки нікому" з посиланням на інсайдера в оточенні артиста.

У повідомленні йдеться, що Головін вживає хімічний наркотик крек-кокаїн. До того ж сказано, що він не тільки "балується" - артист щільно сидить на креку.

Перейшов на важкі: зірка російських серіалів підсів на наркотики

Олександр Головін з серіалу Кадети підсів на наркотики (скрін: Telegram-канал "Тільки нікому" )

"Ми з подругою знімали квартиру, була "туса". Заходжу на кухню, а там Головін "занюхує". Йому все було мало..." – повідомив інсайдер.

Наразі відомо, що актор інформацію про свою залежність поки що не прокоментував.

Перейшов на важкі: зірка російських серіалів підсів на наркотики

Олександр Головін з серіалу Кадети підсів на наркотики (кадр з серіалу "Кадети")

Раніше ми писали, що зірка КВК, 75-річний Юлій Гусман, переніс операцію на серці в одній з елітних московських клінік. Гуморист і режисер прокоментував ситуацію.

А також повідомляли про те, що Олександр Пєсков серйозно хворий, у нього виявили рак підшлункової залози. Артиста протягом років лікували від зовсім іншого захворювання.

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