Писатели поддержали кандидатуру Петра Порошенко на пост президента

Кандидат в президенты на выборах 2019 Петр Порошенко, несмотря на невероятно сложные условия, на практике доказал, что он – государственный лидер со стратегическим мышлением. Об этом говорится в воззвании украинских писателей к соотечественникам накануне президентских выборов.

"Мы призываем вас, уважаемые украинские граждане, задуматься и честно сравнить положительные результаты в стране, которых удалось достичь за последние пять лет президентства Петра Порошенко, с популизмом кандидатов, послужной список которых - в основном демагогические обещания, показуха, театральные жесты и ложь. Кандидатов, которые обещают мир в Украине, но не говорят, как они собираются достичь мира - победой или капитуляцией, и какой ценой они собираются "договариваться" с геополитическим маньяком, который грезит новым переделом мира, в котором нет места для Украины", - советуют писатели.

Они говорят, что в условиях политического, финансово-экономического и социального кризиса, в условиях войны с агрессивным и коварным врагом Порошенко как Президент и Верховный главнокомандующий сумел удержать ситуацию под контролем.

"Возглавив страну в час величайшей опасности, в то время, когда украинская военная мощь была парализована и обескровлена открытыми и скрытыми агентами Москвы, которые при содействии предыдущей власти проникли буквально во все звенья государственного механизма, он добился того, что украинская армия модернизировалась, получила боевой опыт и на сегодня это одна из сильнейших армий в Европе, а украинские спецслужбы четко стоят в обороне государства. Твердый курс на членство в Евросоюзе и НАТО, зона свободной торговли и статус ассоциированного членства в ЕС, безвизовый режим, Единая поместная церковь, отказ от "большого договора" с Россией, избавление от газовой зависимости от Кремля, внедрение электронного декларирования состояний чиновников – все это добыто за время президентства Порошенко и при его непосредственном участии", - отмечают ведущие украинские литераторы

Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

"Обращаемся к тем украинским избирателям, кто не осознает, что враг бросает бешеные деньги, чтобы взбаламутить сознание граждан, всколыхнуть протестные настроения, любой ценой дестабилизировать политическую ситуацию в стране, создать накануне выборов атмосферу хаоса, безвластия, общественного паралича. Агенты Путина тиражируют в социальных сетях и в средствах массовой информации отвратительную ложь о действующем Президенте, провоцируют радикальные настроения и с привлечением натренированных "титушек" устраивают на улицах и площадях украинских городов беспорядки и волнения. Скомпрометированная в глазах демократического Запада и ослабленная внутренними беспорядками Украина, по замыслу врага, станет его легкой добычей", - уверены отечественные писатели.

Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

"Несмотря на большую опасность, которая угрожает нашей стране, а также принимая во внимание необратимость демократического, европейского курса Украины, мы, украинские писатели, выражаем свою поддержку государственных инициатив руководства нашей страны и обращаемся к вам с призывом отдать свои голоса на президентских выборах за Петра Алексеевича Порошенко", - говорится в воззвании

Добавим, что документ подписали такие известные украинские литераторы, как Иван Дзюба, Василь Герасимьюк, Любовь Голота, Богдан Горынь, Виктор Женченко, Николай Жулинский, Анатолий Кичинский, Вячеслав Медвидь, Юрий Мушкетик, Дмитрий Павлычко, Михаил Сидоржевский, Виктор Терен, Тарас Федюк, Олег Чорногуз и Юрий Щербак.

Как сообщалось ранее, Styler узнал у экспертов, что делать, если вас заставляют голосовать за конкретного кандидата вопреки вашему желанию.

Напомним, что ЦИК зарегистрировала почти 1,9 тыс. международных наблюдателей на выборах.