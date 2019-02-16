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Подарок от бывшего: "беременная" Лорак ошарашила фанатов странным фото

STYLERПерсоны    16.02.2019 - 12:29
Подарок от бывшего: "беременная" Лорак ошарашила фанатов странным фото
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак продемонстрировала фанатам шубу из перьев

Ани Лорак в Инстаграм снова оскандалилась со странным нарядом. Украинская певица опубликовала снимок, на котором она позирует в шубе из перьев. Фотография шокировала поклонников, многие посчитали наряд певицы странным, а некоторые уделили внимание ее фигуре, посчитав, что артистка находится в интересном положении.

Ани Лорак в Instagram опубликовала фотографию, которой анонсировала концерт в Майкопе, небольшом городе в России.

"Сегодня встретимся с вами! #шоуДива #Майкоп #сегодня", - написала артистка под публикацией.

Подарок от бывшего: &quot;беременная&quot; Лорак ошарашила фанатов странным фото

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники Ани Лорак в Инстаграм во многом оценили таланты артистки, однако посчитали странным наряд певицы. Многие из них обратили внимание на шубу из перьев. Некоторые из фанов также отметили, что артистка пытается прикрыть беременный живот.

"Чучело в перьях", "Что это за Лох-несское чудовище???)))", "Пугало", "Курица какая-то. Раньше были наряды более эффектные", "Господи, зачем так уродовать себя? Я минуту пытался разглядеть ее лицо, но так и не нашел в этом силиконовом монстре Ани Лорак", "Беременна???", "Да она же живот прикрывает этим странным пледом", "Как Полина Гагарина, будет скрывать живот до родов", "Животик – подарок от бывшего?" – пишут пользователи сети.

Следует напомнить, что поклонники не впервые подозревают Ани Лорак в беременности. Ранее фанаты набросились на располневшую Ани Лорак.

К слову, Ани Лорак "застукали" в объятиях полуголого незнакомца.

Мы также писали о том, что психолог объяснила, что хотела сказать Ани Лорак, когда выставила в Instagram сначала мрачную фотографию в черном, а потом абсолютно противоположную.

Видео: РБК-Украина

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