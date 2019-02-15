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Ани Лорак "застукали" в объятиях полуголого незнакомца (фото)

STYLERПерсоны    15.02.2019 - 14:36
Ани Лорак "застукали" в объятиях полуголого незнакомца (фото)
Ани Лорак (фото: vk.com)

Ани Лорак заметили на берегу моря в компании таинственного незнакомца

Ани Лорак лишь недавно развелась с Муратом Налчаджиоглу, а ее уже уличили в новом романе. И это не Сергей Лазарев, как могли бы подумать многие, и даже не непопулярный исполнитель Эмин Агаларов.

Так, на фотографиях, опубликованных в сети, Каролина позирует в объятиях таинственного незнакомца на берегу моря.

Некоторые юзеры предположили, что этот мужчина является новой любовью певицы. Более того, они считают, что это "отличная пара" и "у них были бы красивые дети".

Ани Лорак &quot;застукали&quot; в объятиях полуголого незнакомца (фото)

Ани Лорак в компании полуголого незнакомца (фото: vk.com)

Ани Лорак &quot;застукали&quot; в объятиях полуголого незнакомца (фото)

Ани Лорак в компании полуголого незнакомца (фото: vk.com)

Но все оказалось намного прозаичнее. Мужчина на фото - это всего лишь актер, который исполнил главную роль в одном из клипов скандальной украинской артистки, выступающей преимущественно на территории страны-агрессора.

 

Ани Лорак на съемках клипа (фото: vk.com)

Ранее Styler писал о том, что полуголая Ани Лорак взбудоражила фанатов.

Также мы сообщали, что поклонники певицы раскритиковали ее за лицемерие и предположили, что у нее появилась звездная болезнь.

А еще не так давно Каролина показала в сети свою новую фотографию, которая взбудоражила поклонников. Фаны артистки в частности обратили внимание на "короткие ноги" певицы.

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