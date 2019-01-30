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Не Лазарев: Ани Лорак приписали роман с популярным певцом

STYLERПерсона    30.01.2019 - 18:44
Не Лазарев: Ани Лорак приписали роман с популярным певцом
Коллаж РБК-Украина

Возможно, что у Ани Лорак новый роман, начало которому было положено еще несколько лет назад

Певице Ани Лорак, которую подозревают в отношениях с певцом Сергеем Лазаревым, приписали роман с еще одним популярным артистом. Творческий псевдоним этого исполнителя EMIN.

Поводом для разговоров стало совместное фото Лорак с Эмином Агаларовым (настоящее имя певца - ред.). На снимке они нежно держаться за руки.

Не Лазарев: Ани Лорак приписали роман с популярным певцом

Ани Лорак и Эмин Агаларов (фото: instagram.com)

"Судя по фото, они больше, чем просто друзья", - прокомментировал фото один юзер.

"Неужели не было любви? Я никогда в это не поверю", - отметил второй.

"Он любит только себя любимого", - возразил третий комментатор.

Отметим, что Лорак и Эмин часто появляются вместе на сцене. Кроме того, у них даже есть совместная песня.

 

Ани Лорак и Эмин Агаларов (фото: instagram.com)

"Очень была бы хорошая пара! Но у всех своя судьба", - написал еще один пользователь.

Добавим, что у 39-летнего певца из Баку женат во второй раз - недавно Алена Гаврилова даже родила ему ребенка. Первая жена исполнителя - Лейла Алиева. Пара разошлась в 2015 году. Еще тогда многие пользователи сети думали, что Эмин и Ани Лорак закрутят роман.

Напомним, на днях Каролина показала в сети свою новую фотографию, которая встревожила поклонников. Фаны артистки в частности обратили внимание на "короткие ноги" певицы.

Ранее юрист сообщил, с кем останется дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу.

Видео: РБК-Украина

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