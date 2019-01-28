Развод Ани Лорак: юрист сообщил, с кем останется дочь

Коллаж РБК-Украина

Ребенка могут забрать от мамы только при определенных обстоятельствах

Ани Лорак, муж которой ранее оставил загадочное послание в сети, планирует идти на заседание суда 31 января в 11:00. По словам юриста, их совместная дочь София наверняка останется с мамой. Об этом эксперт рассказал в беседе с Obozrevatel.

"Ребенок может не остаться с мамой, если у нее есть проблемы с наркотиками или алкоголем. Если таких проблем нет, но у нее также нет средств, то теоретически суд может решить в пользу папы. Если все в норме, то ребенок остается с мамой до 14 лет, а после этого уже сам выбирает с кем ему жить", - ответил специалист.

Известно, в суд направляться можно абсолютно по любому поводу. Однако возможно, у исполнительницы с ее супругом не стоит вопрос о том, с кем останется дочь. В любом случае, когда подаются документы на развод, суд выносит решение особо не интересуясь, как кому удобнее. Также юрист объяснил, как решается вопрос выплаты алиментов отцом.

"Не платят алименты - идешь в суд. Есть минимальная сумма алиментов - 25% от зарплаты после вычета налогов. Если папа состоятельный, то можно и побольше договариваться. Папе у нас платить алименты пока что не принято. Даже если мама состоятельная, то папа же все равно должен участвовать, правда?", - пояснил он.

Напомним, что во время отдыха Ани Лорак в Майами, Мурат внезапно тоже примчался в США повидаться с дочкой. Он буквально завалил микроблог фотографиями с девочкой, причем многие из них были сделаны на фоне тех же локаций, на которых была запечатлена и сама Каролина. Поклонники уже решили, что пара помирилась и нашла общий язык, но это оказалось не так.

Мы писали, что Ани Лорак поделилась трогательным фото. Соответствующее фото знаменитость выложила в социальной сети Instagram, оставив подписчикам милое послание.

Видео: РБК-Украина