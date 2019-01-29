Ноги такие короткие: фанаты обсуждают новое фото Ани Лорак

Фото: facebook.com/AniLorak

Ани Лорак продемонстрировала свое новое фото в сети

Украинская певица Ани Лорак, которая часто выступает в России, показала свою новую фотографию, которая встревожила сеть. Новое фото певица показала в своем Instagram-аккаунте.

"Каждый день дарит нам новые краски. Как ваши дела? ", - написала Ани Лорак.

Скриншот с Instagram

Стоит отметить, что многие пользователи сети не оценили это фото.

"Ноги такие короткие у тебя - чучело!", - отметил firtev

"Кобыла широкожо..я - Лорак! Фу! На трансвестита так похожа!", - написал zeriev.

"Фу", - написал printsesa646.

"Что за странный наряд", - perceva7_7_7.

"Вкус просто ужас", - отметила kseniiakorpenk.

"Да когда ты уже снимешь эти шорты"- прокомментировала shuk.mexa.

"Не соскучилась Украина за такой дочкой", - написала svetina.svetlana.

"Да, летние шорты на теплые колготки - верх совершенства", - отметила пользователь.

"Совсем исхудала", - написал viktor.reutskii.

Напомним, что недавно Ани Лорак показала дерзкий образ.

Ранее сообщалось, что недавно Ани Лорак похвасталась черно-белой фотосессией, во время которой показала свой пресс.

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