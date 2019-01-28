Ясновидящая поведала о романе Ани Лорак и Сергея Лазарева

Фото: Ани Лорак и Сергей Лазарев (instagram.com anilorak)

Ведунья рассказала о карме поп-дивы

Пока Ани Лорак разводится со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, певице приписывают роман с российским артистом Сергеем Лазаревым. Но, как считает известная ясновидящая и ведунья Саона, у Каролины с Лазаревым чисто дружеские отношения. И не более того.

Она отмечает, что у украинской исполнительницы, работающей сейчас в основном на территории РФ, сейчас крайне тяжкий период в жизни. Этот кризис не может скрасить даже карьерный успех – сцена не спасает Лорак от тоски.

А все потому, уверяет Саона, что артистка до сих пор любит своего Мурата. Правда, эта любовь с каждым днем уступает другим чувствам – усталости и раздражительности.

Фото: Ани Лорак с мужем и дочерью (instagram.com/anilorak)

Все события последнего времени, в том числе масса публикаций о личной жизни певицы, вынудили Каролину искать себе настоящего друга, который мог бы ее поддержать и направить. Таким человеком, уверяет ведунья, и стал Лазарев. А о романе речь не идет, уверяет ясновидящая.

Саона также считает, что у Лорак такая карма – быть красивой, яркой, привлекательной, но при этом оставаться холодной и одинокой в плане амурном.

Как сообщалось ранее, в Майами во время отдыха Ани Лорак Мурат тоже примчался в США повидаться с дочкой и буквально завалил микроблог фотографиями с девочкой, причем многие из них были сделаны на фоне тех же локаций, на которых была запечатлена и сама Каролина. Фаны решили, что пара помирилась, но это оказалось не так.

Напомним, недавно муж популярной поп-дивы Ани Лорак, бизнесмен и ресторатор Мурат Налчаджиоглу разместил в InstaStories таинственное и щемящее философское послание о ценности отношений.

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Видео: РБК-Украина