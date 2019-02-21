Полуголая Ани Лорак вляпалась в религиозный скандал

Артистка нарушила традиции целого региона

Певица Ани Лорак, которая жестко оконфузилась на концерте в России, попала в религиозный скандал после своего выступления во Владикавказе. В комментариях под видео на странице певицы в Instagram с необычным шоу в ванне, поклонники разразились гневными комментариями.

Ани Лорак раскритиковали и за номер, который она показала на сцене и сравнили его с номерами других известных певиц. Некоторые комментаторы прямо обвинили артистку в плагиате.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Также ее снова заподозрили в беременности и отметили, что в последнее время Лорак сильно поправилась.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Но самый сильный гнев у поклонников вызвало то, что Ани Лорак выступила во Владикавказе, где проживает много мусульман, в полуголом виде.

"Здравствуйте! Я не знаю, кто эти конченные организаторы, но вас должны были предупредить, что в Осетии такие наряды не приветствуются. Да и полуголой выступают в других местах, никак не на сцене. Лучано Паваротти же не выходил к своим слушателям в трусах", - написал пользователь Фауст.

"Каролина, извините меня конечно, что так говорю, но зачем надо было в купальнике выступать? Ну это же мусульманские территории, вы же знаете, что там категорически запрещено быть в таком виде! Вас туда больше не пустят!" - написала еще одна фанатка.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее мы писали о том, что Ани Лорак сравнили с утенком Скруджем МакДаком и посоветовали не уродовать свое лицо.

А также рассказывали о том, что Лорак опубликовала неудачное фото и нарвалась на шквал критики от поклонников.