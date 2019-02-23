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Потап "мутит" с Каменских: певец сделал громкое заявление

STYLERПерсоны    23.02.2019 - 14:12
Потап "мутит" с Каменских: певец сделал громкое заявление
Фото: (instagram.com/kamenskux)

Признание исполнителя прокомментировала Оля Полякова

Известный украинский шоумен и певец Алексей Потапенко, который ранее впечатлил поклонников спортивными талантами, подогрел слухи о любовных отношениях с Настей Каменских. Об этом проинформировал корреспондент "Фактов".

22 февраля на съемках первого эфира юбилейного пятого сезона "Лиги Смеха" Потап стал тренером-джокером и выступил в тандеме с командой "Днепр". К слову, по условиям нового сезона, тренер-джокер играет лишь одну игру.

Во время конкурса "Полотно" в юмористической манере лидер команды "Днепр" Игорь Ласточкин спросил у Потапа "Мутишь с Каменских?", "Да", - ответил популярный исполнитель.

Потап &quot;мутит&quot; с Каменских: певец сделал громкое заявлениеФото: (instagram.com/kamenskux)

Стоит отметить, что на тот момент в зале находилась и сама Настя Каменских. По ее выражению лица можно было понять, что данный эпизод ее вовсе не смутил. После выступления не смогла смолчать и Оля Полякова. "Наконец-то все узнали то, о чем мы и так давно знали", - прокомментировала она.

Напомним, что Потап принял участие в съемках нового клипа Насти Каменских под названием "Попа как у Ким". Кроме артиста, в видео появилась еще парочка знаменитостей: DJ Nana, победители "Х-фактор 9", ZBSband, популярные блогеры и комики Чоткий паца.

Ранее Потап пожаловался на то, что стал невольной жертвой аферистов – его имя использовали мошенники для выманивания денег за пиар молодых дарований.

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