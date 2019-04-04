Потап сделал неожиданные признания о сексе (видео)

Потап и группа MOZGI ответили ведущему шоу на интимные вопросы
Потап, который недавно шокировал откровенной историей о своей сексуальной жизни, продолжил признания на пикантные темы и в шутливой форме рассказал новые подробности интимных "похождений".
Известный шоумен, продюсер и певец вместе с участниками группы MOZGI стал гостем нового выпуска шоу СЛАВА+, в котором музыканты отвечали на вопросы о жизни группы, рассказывали забавные истории, говорили о гонорарах, ссорах и делали признания в фривольных и щекотливых темам.
Фото: группа MOZGI (facebook.com MOZGIband)
Видео опубликовано в открытом доступе на YouTube-канале Люкс ФМ.
В частности, Алексей Потапенко сознался, что ему приходилось терпеть неудачи в постели.
"Всегда терплю фиаско. В последнее время вообще трудно получается", - без раздумывая и непринужденно сказал Потап.
Также он рассказал, что доводилось заниматься любовью втроем.
Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)
При этом на вопрос, смог бы он изменить своей жене с моделями, артист смутился и подчеркнул, что этого делать не нужно.
"Зачем такой вопрос? Не надо изменять своим женам. Зачем жениться тогда, если им изменять?" - возмутился Потап.
В то же время Алексей высказал мнение, что записывать девушек в телефон под другим именем вполне нормально.
Как сообщалось ранее, Потап и его группа Mozgi недавно объявили о том, что стали номинантами престижной премии. Их клип на новую песню "Полюбэ" претендует на главный приз в категории Most Trashy Berlin Music Video Awards-2019, которая будет проходить с 28 мая по 1 июня в городе Берлин.
Также мы писали о том, что продюсеру Потапу и его бывшей супруге Ирине Горовой не смотря на расставание в 2017 году удалось остаться друзьями и вести совместный бизнес. Необычный тандем недавно снялся в стильной фотосессии.
Напомним, Настя Каменских и Потап, которых давно подозревают в романтических отношениях, вновь "засветились" вместе.