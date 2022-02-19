Потап залюбовался формами Дорофеевой в корсете, она решилась на признание: "ты мой номер 1"

Потап показывает свой любимый фрагмент из клипа. На стоп-кадре Надя в белом оригинальном парике и в корсете позирует на лошади, демонстрируя свои стройные формы и обнаженные бедра.

Потап не устоял перед эффектной Надей (instagram.com/nadyadorofeeva)

На личной странице в Instagram Потап посвятил Дорофеевой большой пост. Он рассказал, что для него значит быть продюсером.

"Продюсировать артиста - это значит полностью принять и понять его. Это значит возвести на пьедестал. Поставить выше самого себя. Вот почему у многих певцов, певиц, селеб не получается стать хорошими продюсерами. Их амбиции не позволяют им уйти в тень своего исполнителя", - убежден рэпер.

Он признался, что и им в начале продюсерского пути руководили подобные чувства.

"Я и сам долго воспитывал в себе качества настоящего Мастера. Мастера, которого обязаны превзойти его ученики, иначе он не Мастер. Как же мне жаль тех, кто не смог совладать со своей гордыней и не в состоянии почувствовать опьяняющее чувство гордости за "своих"!" - уверяет он.

Надя счастливая, что ее новый клип покоряет топ-чарты (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надю он назвал "ученицей, которая с золотой медалью закончила "Университет Шоу-Биза имени Потапа".

"Теперь она становится сама Мастером и, я думаю, лет через 10 мы сможем наблюдать за ее учениками. Она мой Partner in Crime, ведь то, что мы делаем, становится хитами!" – подытожил Потап.

"Ты мой номер 1", – отреагировала на признание продюсера Надя.