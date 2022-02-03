Позитив раскрыл горькую правду о папе, с которым не виделся 16 лет: "у него был такой же отец"

Новость о разводе родителей настигла будущего артиста, когда они с сестрой были за границей.

Алексей рано повзрослел (instagram.com.positiff)

"Я в то время учился в Великобритании, был в Кембридже. Мы с сестрой были самостоятельными – прожили два года без родителей, были в общежитии, потом со студентами снимали дом. В это время пошли развалы у мамы и папы. Они были задолго до этого. Мы понимали, к чему это идет. Мы знали, кто у нас папа, какой у него характер", - отметил он.

Алексей считает, что все проблемы в отношениях у людей из детства, не исключение и его отец. Он понимает, что мужчина не умел и знал, как поступать по другому.

"У него был такой папа, он такой. Я его не понимаю со стороны ребенка, мужчины. Но в его понимании, как он мыслит, как он думает - его действия были оправданы", - философски отмечает музыкант.

Позитив не прочь встретиться с отцом, но папа интереса не проявляет ( instagram.com.positiff)

После ухода из семьи, отец Позитива даже не изъявил желания пообщаться с сыном.

"Мы не общались. Он сам не делал никаких шагов. У меня пошла карьера. Я понял, что должен содержать маму, сестру, бабушку и дедушку. Вроде как он сказал: Это все ваша мама. Я потом все объясню. И мы потом не созванивались. Просто я раньше повзрослел и семья эта рано закончилась для меня и сестры", - рассказал артист.

Алексей очень трепетно относится к маме и сестре (instagram.com.positiff)

Тем не менее несчастным ребенком певец себя не считает - все детство провел с папой. Семья жила в достатке и ни в чем не нуждалась.

Алексей успел попутешествовать и посмотреть мир. Но затем отец певца ушел из семьи и привычная жизнь рухнула. Певец сумел найти в поступке родного человека положительный опыт для себя.

"Меня папа научил своим примером, как хорошо относиться к женщинам. Я всегда думаю, что надо любить женщин, надо им максимально все давать. Потому что антипод такой есть - папа. Он во мне пробудил раннего мужчину, я ему за это благодарен. Своим таким поступком он сделал из меня мужчину", - зрело рассуждает певец.

Сейчас у отца Алексея общий бизнес со свободными братьями и сестрами артиста. Певец не прочь увидеться с папой, пообщаться, он предвкушает теплую встречу с объятиями с душевным разговором, вот только родной человек пока интереса и инициативы не проявил.