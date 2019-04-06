Он приходил во сне: Усик рассказал о смерти отца

Александр Усик рассказал о смерти отца. Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе рассказал об одном из самых тяжелых и трагических эпизодов из своей жизни. После ухода из жизни отца боксера, Усик даже ходил в церковь. Об этом украинский спортсмен рассказал в интервью Максі-ТВ.

"Я приехал после Олимпиады-2012 14 сентября, а 16-го числа мама мне позвонила, что отца нет. Я был в Одессе и мы вместе с моим кумом Василием Ломаченко приехали на похороны. Мне очень не хватает его, потому что он составлял большую часть моей жизни. Он был очень строг и я считаю, что это очень повлияло на мое развитие", - рассказал Усик.

Боксер признался, что отец часто приходил ему во сне. Из-за этого ему пришлось обратиться в церковь.

"Больше всего расстроило то, что он не исповедался. Он мне около года снился. Перед каждым боем, за день до боя. Я пришел к батюшке - "Я не хочу, чтобы он снился". Батюшка ответил: "Помолись, попроси его. Значит, он чего-то ждет". Когда болел, он плохо выглядел, хотя физически всегда был сильным и он мне именно таким и приснился - сильным, с довольным лицом, с улыбкой. Он ничего не говорил, но всегда улыбался. Меня очень радовало, что я увидел его здоровым во сне", - подытожил Александр.

Александр Усик с родителями. 1990-й год (фото из открытых источников)

Напомним, что ранее был назван соперник Усика в дебютном бою в супертяжелом весе. Вероятными вариантами для проведения боя считаются даты 17 и 25 мая, а окончательное решение по этому вопросу будет в течение ближайших дней.

Также мы писали, что Усик отказался от титула WBA и боя с россиянином Лебедевым. Боксер назвал причину такого решения.