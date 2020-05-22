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Принц Гарри вынужден распродавать личные вещи: в чем причина

STYLERПерсоны    22.05.2020 - 07:18
Принц Гарри вынужден распродавать личные вещи: в чем причина
Меган Маркл и принц Гарри (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с финансовыми сложностями из-за пандемии

Меган Маркл и принц Гарри начали испытывать финансовые трудности в США. Герцог Сассекский так и не смог найти работу в условиях карантина из-за пандемии коронавируса, но вынужден оплачивать огромные счета, и они оба привязаны к жизни на широкую ногу.

Гарри недавно продал пару своих эксклюзивных охотничьих ружей ручной работы, стоимость которых оценивалась в 60 тысяч долларов США за каждое. Принц объяснил такое решение желанием угодить супруге, так как Маркл не поддерживает привязанность мужа к охоте и известна своей любовью к животным. Но инсайдер сообщил, что на самом деле он просто остро нуждался в финансах, чтобы свести концы с концами. Об этом пишет New Idea.

"Гарри и Меган испытывают финансовые трудности после переезда в Калифорнию", - заявил источник издания, который лично знаком с принцем.

Сейчас пара не работает, снимает роскошный особняк стоимостью 18 млн долларов (аренда составляет от 20 до 40 тысяч долларов в месяц), занимается волонтерской деятельностью, и при этом обязана оплачивать счета.

Инсайдер уверяет, что необходимость финансировать их собственную безопасность и платить арендную плату за их прежний дом, Frogmore Cottage, только добавила финансовых проблем Гарри и Меган.

"Гарри продал винтовки за быстрые деньги, чтобы помочь покрыть расходы, в результате чего убил одним выстрелом двух зайцев, сделав Меган вдвойне счастливой", - заявил источник.

Другие СМИ со ссылками на собственную инсайдерскую информацию пишут, что Гарри никогда не приходилось беспокоиться о деньгах, и это, очевидно, затрудняло его понимание концепции бюджетирования.

Сейчас Гарри и Меган не могут зарабатывать деньги на выступлениях, на которые рассчитывали.

Тем не менее знакомый принца утверждает, что супруги по-прежнему тратят большие деньги.

"Они в конечном итоге разорятся!" - прогнозирует инсайдер.

Ранее мы писали о том, что журналисты нашли резюме Меган Маркл 10-летней давности. Из него выяснилось, что будущая жена британского принца занималась боксом, кикбоксингом и боевыми искусствами, училась балету, джазовому танцу и чечетке.

Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины Меган Марклпринц Гарри
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