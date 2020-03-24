Пять интересных фактов о фронтмене группы OMANA

В пятницу 13-го у украинской рок-группы OMANA вышла дебютная пластинка под названием "Альбом Жахів". Мистические тексты и тяжелое звучание, дополнены невероятным изданием диска - в нем разместился 16-страничный буклет, где можно найти иллюстрации художника Дмитрия Назаренко, а также слова всех песен группы. Творчество здесь в каждой детали.

В том числе и в новом анимационном клипе группы - "Не знайдуть". Мультфильм о храброй девочке, которая отправляется на поиски собственного брата в заброшенный дом в лесу. Но по пути ей приходится столкнуться с пробирающей до мурашек чертовщиной.

Но кто же пишет столь интересную музыку и филигранно подбирает под нее стихи о таинственных лесах и неизведанных планетах? Самое время раскрыть карты и рассказать самые интересные факты о фронтмене команды OMANA - Алексее Богомольном.

Алексей Богомольный (facebook.com/livedxela)

Фармацевт

Большинство молодых музыкантов вынуждены совмещать работу и творчество. Алексей не является исключением. По образованию он фармацевт. Его основной род деятельности – клинические исследования лекарственных средств. Не знаете, что это такое? Каждый из нас наверняка видел комедию "Без чувств". Собственно события, которые описаны в кино – это и есть первая фаза клинических исследований, когда людям платят деньги за испытания на себе нового медицинского препарата. Таким образом фармацевтические компании могут определить количество побочных эффектов и результативность действующего вещества.

Кстати, музыкант уверен, что вакцину от коронавируса изобретут достаточно быстро. Но уйдёт очень много времени, прежде чем люди поверят в ее эффективность, а государства - решаться закупить большую партию для вакцинации населения.

Бывший участник группы Vivienne Mort

Алексей стал участником группы Vivienne Mort в 2007 году. Собственно, он пришёл на пепелище группы Edward Anders вместе с солисткой Даниэлой. Совместно они решили полностью изменить концепцию группы. Задача была простая - им хотелось, чтобы зритель не махал хаером под сценой, а слушал музыку. Они ушли от тяжелого металл звучания, выработали свой стиль и подачу.

К сожалению, в 2009-м году Алексей вынужден был уехать из Киева на три месяца. Это никак не совпадало с планами коллектива на быстрое развитие и продуктивную работу. Поэтому было принято решение, что Алексей покинет команду.

"Я не жалею об уходе, потому что вижу, что коллектив растет и развивается. Я рад что Дана начала использовать пианино в своей музыке. Оно как нельзя лучше подходит к тому, что сейчас пишет коллектив", - поделился музыкант.

Играл с "Димна Суміш"

Алексей - давний фанат творчества "Димна Суміш". После посещения их лайва, он начал делать ютюб-уроки по гитаре, основанные на песнях этой группы. В 2017 году их заметил фронтмен психоделической рок группы - Александр Чемеров, и предложил Алексею помочь перезапустить группу, которая уже много лет не выступала.

В коллективе молодой музыкант заменял гитарную партию, которую обычно исполнял фронтмен коллектива. Чемеров очень часто был в разъездах, поэтому помощь Алексея была незаменима. В знак благодарности группа пригласила Богомольного выступить с ними на киевском концерте - во время большого стольника музыкант выходил на сцену, чтобы исполнить одну из гитарных партий.

"Кстати, я заметил, что Чемеров все время в тонусе. Во время концерта вся команда на чиле, кроме Саши. Он постоянно что-то решает, думает когда запускать плейбек, когда стартовать с шоу, когда запускать трансляцию концерта. Это не тот случай, когда музыканты за кулисами расслаблено пьют пиво. Нужно подгадать минутку, чтобы подойти и спросить у него что-то - на столько он занят", - делится воспоминаниями гитарист.

Фанат комиксов

Первый комикс, который попал в руки исполнителя - был "Джокер". По словам артиста, именно тогда он осознал, что обычно детские и комичные истории в рисунках - могут быть пугающими. Позже он ознакомился ужасающими триллерами о Бетмена и японскими комиксами ужасов и все более вдохновлялся этим видом искусства.

Именно поэтому все постеры, обложка альбома, мерч группы OMANA - это иллюстрации. Коллектив давно работает с харьковским художником Дмитрием Назаренко, который понимает и чувствует стиль и потребности команды.

"Как-то Дима предложил сделать анимированное видео под нашу песню - мы были только за. Так получился наш клип "Не Знайдуть". Мне нравится, что нас с Димой объединяет любовь к комиксам. Мне достаточно сказать ему название журнала для примера, цветовую гамму, немного обрисовать сюжет - и он все делает как надо", - поделился особенностями работы с художником Алексей.

OMANA - Не Знайдуть

Любит творчество Майкла Джексона

Забавно, но факт - Алексей более 15 лет увлечён творчеством американского поп-короля - Майкла Джексона. Но в целом - фронтмен OMANA меломан. Самое важное для него не имя артиста, а чтобы музыка заставляла думать и чувствовать. Он с одинаковым удовольствием слушает Кени Уэста и Мерлина Мэнсона.

При этом, артист утверждает, что как музыканта, его сформировали Метттю Беллами из Muse, который добавил классики в звучание; у Rage Against The Machine, у которых он почерпнул эффект неожиданности; а у Брайана Молко из Placebo - настойчивости. Хоть тот и играет всего пару нот аккордами, но попытки повторить этот звук - стоят огромного труда.