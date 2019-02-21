Как я ревела в том ломбарде: известная украинская певица оказалась на мели

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Артистке пришлось отнести в ломбард драгоценную вещь, чтобы оплатить кредит

Известная поп-певица Анна Седокова, которая недавно сделала сенсационное заявление о своей внешности, призналась в серьезных проблемах с финансами. Об этом она рассказала для издания Tele.ru.

Седокова рассказала, что совсем недавно ей пришлось оформить квартиру в ипотеку на 20 лет. При оформлении документов ее предупредили, что согласие получить ей будет трудно, несмотря на то, что она владелица большой компании.

"Меня все уверяли, что первоначальный взнос будет не больше 10 процентов, и я, исходя из этого, присмотрела большую квартиру в понравившемся мне жилом комплексе. Пришла подавать документы, меня предупредили: "Несмотря на то что вы владелец большой компании и платите все налоги, одобрить вам ипотеку будет крайне сложно", - рассказала Седокова.

Фото: instagram.com/annasedokova

Ей перезвонили через несколько дней и одобрили ипотеку, но сообщили, что внести нужно не 10%, а 30% от суммы. На сбор средств ей дали две недели и предупредили, что если она не успеет в срок, то больше ей ипотеку не одобрят никогда.

Для того, чтобы собрать необходимую сумму, артистка была готова расстаться даже с крестиком. Она отнесла его в ломбард.

"Что тут началось! Меня охватило полнейшее отчаяние. Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем, что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег. В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде! Меня спрашивают: сдаем? Сдаем, говорю. А сама плачу. Крестик, конечно же, не спас, я металась по друзьям и знакомым с просьбой одолжить (под проценты, разумеется, кто сейчас даст просто так) любые суммы. И в последний день, когда я уже готова была сдаться, находится человек, который дает мне недостающие деньги в долг на два месяца", - рассказала Седокова.

Фото: instagram.com/annasedokova

Кроме того, она призналась, что клип на песню "Я не могу" был снят на обычный мобильный телефон.

"Я дружу с женой баскетболиста Леши Шведа, она снимает на телефон хорошие видео, и я попросила ее снять мне клип. Мы с ней пошли в парк Горького, никого не было — ни осветителей, ни ассистентов, даже гримера. Она меня сняла, и получилось невероятно трогательное видео. Время сейчас удивительное: предыдущий клип "Шантарам" был снят Аланом Бадоевым, я заплатила ему большие деньги, а видео на песню "Не могу" снято на телефон и не стоило ничего", - призналась артистка.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анна Седокова вляпалась в религиозный скандал.

А также рассказывали о том, что Седокова сделала откровенное признание.

Видео: РБК-Украина