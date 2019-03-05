Врачи уже наготове: Меган Маркл может родить раньше срока

Меган Маркл попала в больницу из-за преждевременных схваток

Меган Маркл, которая находится в ожидании своего первенца, может родить малыша намного раньше установленного срока. Об этом сообщает издание Daily Express.

Меган Маркл, герцогиня Сассекская может стать матерью намного ранее тех сроков, которые сообщали представители Кенсингтонского дворца. Предполагаемая дата родов была указана на конец апреля или начало мая, но медики готовятся принять роды у герцогини Сассекской практически в любую минуту.

За последние несколько недель у Меган Маркл было уже несколько приступов ложных схваток – сокращений Брекстон-Хикса, которые появляются у женщин после 20-ой недели беременности и сигнализируют о том, что настоящие роды начнутся через 2-3 недели.

Один из приступов у Меган Маркл был настолько силен, что обеспокоенный принц Гарри отвез ее в больницу ночью. Однако по словам инсайдеров, после осмотра врачи ее отпустили домой.

Также известно, что на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter появилось сообщение о том, что Меган Маркл находится на ранних стадиях родов, но через несколько часов информация была удалена, так как медики сообщили, что роды еще не начинаются, но они уже пребывают в полной боевой готовности.

При этом у Меган Маркл достаточно плотный график – она вместе с мужем путешествует, посещает мероприятия и у нее запланирован прием в Букингемском дворце.

Кроме того, инсайдеры утверждают, что представители Кенсингтонского дворца всегда указывают дату родов немного позже намеченной даты, чтобы не создавать ажиотаж вокруг рожениц.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ребенок Меган Маркл не будет принцем или принцессой.

А также рассказывали о том, что беременная Меган Маркл проболталась о поле будущего ребенка.