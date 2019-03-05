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Экстрасенс рассказала, сколько детей родит Меган Маркл

STYLERПерсоны    05.03.2019 - 08:10
Экстрасенс рассказала, сколько детей родит Меган Маркл
Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл станет мамой уже в апреле

Меган Маркл готовят к рождению трех детей. Популярная писательница, работавшая с принцессой Дианой, когда принц Гарри был маленьким, предсказала, что у пары будет не один ребенок. Об этом информирует издание Express.

"Я вижу трех наследников в ближайшие шесть лет - мальчика и двух девочек", - сообщила литератор. Она утверждает, что герцог и герцогиня захотят уберечь себя от навязчивых репортеров и купят недвижимость в Африке. 

Первый ребенок, по ее словам, будет радостным, веселым и умным, но в то же время станет манипулировать родителями и требовать много внимания - супругов ожидают бессонные ночи.

"Я чувствую, что принцесса Диана была бы очень рада прибавлению. Кроме того, она хотела бы, чтобы Меган Маркл родила дочь. Она мне не раз говорила, что мечтает об этом", - пояснила Морган.

Кроме того, она уверена, что бывшая актриса поведет себя иначе, чем Кейт Миддлтон. В отличие от нее, герцогиня Сассекская не покажет новорожденного журналистам и фотографам на пороге госпиталя Святой Марии.

Ранее мы писали о том, что беременная Меган Маркл проболталась о поле будущего ребенка.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри в Марокко спровоцировали скандал из-за неудачной шутки о будущем ребенке.

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