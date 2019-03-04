Угроза для трона: Меган Маркл хотят свергнуть

Коллаж РБК-Украина

Герцогиня может попасть в крайне неприятную ситуацию

Меган Маркл, которая проболталась о поле будущего ребенка, может угодить в ближайшее время в крайне неприятную ситуацию. Так, против супруги принца Гарри готовят заговор. Об этом сообщает информационный портал Mirror.

Биограф английской королевской семьи Анна Пастернак заявила, что в Букингемском дворце некие "люди в сером" увидели в герцогине Сассекской угрозу для трона и разрабатывают план по ее свержению.

"Я переживаю за Меган и Гарри. Я боюсь, их звезда поднимется так высоко, что придворные, которых принцесса Диана называла "людьми в сером", станут угрозой для наследника. Меган как граната, которую бросили в эту архаичную систему. Взрывы уже начались и, я думаю, еще продолжатся", - отметила Пастернак.

Однако писательница надеется, что люди все же увидят в Маркл добрую, остроумную и достойную женщину. Ведь она утверждает, что на самом деле все разговоры касательно герцогини являются обычной клеветой.

Напомним, что психолог раскрыл тайну Меган Маркл. По его словам, она нуждается в постоянной поддержке принца Гарри.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри в Марокко спровоцировали скандал из-за неудачной шутки о будущем ребенке.

Мы писали, что фанатка Меган Маркл потратила 25 тысяч долларов, чтобы стать похожей на герцогиню. Она перенесла липосакцию на животе, внутренней и внешней поверхности бедер, подтяжку ягодиц.