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Нуждается в поддержке: психолог раскрыл тайну Меган Маркл

STYLERПерсоны    27.02.2019 - 19:33
Нуждается в поддержке: психолог раскрыл тайну Меган Маркл
Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Беременная Меган Маркл нуждается в постоянной поддержке принца Гарри

Беременная Меган Маркл очень часто держит принца Гарри обеими руками. Это свидетельствует о том, что герцогиня Сассексская нуждается в постоянной поддержке. 

Так, эксперт по языку тела и психолог Джуди Джеймс в интервью HELLO! объяснила, что будущей маме (Меган Маркл) требуется уверенность, поскольку она до сих пор продолжает "вливаться" в Королевскую семью.

"Своими жестами Меган придает большей уверенности самому Гарри. Он выглядит (и чувствует себя) более альфа", - сказала специалист. 

Нуждается в поддержке: психолог раскрыл тайну Меган Маркл

Меган Маркл держит Гарри обеими руками (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Тем не менее, во время помолвки - тогда Маркл также держалась за Гарри обеими руками - жест герцогини мог быть утешительным знаком для принца.

"Во время их бракосочетания Меган даже использовала свою левую руку, чтобы нежно гладить руку Гарри. Этот жест повышает уверенность партнера", - продолжила Джуди.

 

Меган Маркл держит Гарри обеими руками (фото: instagram.com/kensingtonroyal / Getty Images)

Напомним, совсем недавно советники британской королевской семьи запретили Меган Маркл держать за руку своего мужа.

Ранее мы писали о том, что Маркл очаровала нежным образом на встрече с королем Марокко.

Также на днях герцогиня Сассексская вляпалась в громкий скандал из-за бейби шауэр.

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