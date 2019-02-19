Россияне и украинцы - братья: Гордон сделал громкое заявление

Дмитрий Гордон сделал неоднозначное заявление в интервью Дудю

Украинский журналист Дмитрий Гордон, которому недавно "подарили" отрезанную голову, прокомментировал популярный в РФ тезис о "мыжебратьях".

В интервью видеоблогеру Юрию Дудю Гордон он сказал, что "россияне и украинцы изначально братья". При этом он подчеркнул, что "это два разных народа".

"Я не согласен с Путиным, который говорит, что это один народ. Эта тоска по Советскому Союзу ведет его не туда. Это два разных народа. А белорусы - третий народ. И они совершенно разные. И украинцы, и русские, и белорусы - они обречены на дружбу. Просто руководство российское совершило преступление перед украинским народом, и перед своим народом тоже. Который будет страдать, чем дальше - тем больше, из-за того, что российская военная машина вмешалась в украинские внутренние дела. Из-за того, что Россия развязала войну в Украине. В самый трудный момент. Брат с братом так не поступит. У нас был трудный момент, мы разбирались в себе. Тут появилась Россия, забрала Крым, развязала войну на Донбассе, которая продолжается по сей день. В результате чего более 10 тысяч человек убиты..." – сказал Гордон.

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"Это отвратительно. Поэтому реакция украинского общества - обострение. Что, в принципе, можно понять", - добавил он, заверив Дудя, что тот не является врагом Украины.

По мнению Гордона, россияне и украинцы снова станут братьями тогда, когда жители РФ покаяться и попросят прощения.

Ранее мы писали о том, что Дудь считает русских и украинцев "братьями навек". В ответ на это известный журналист Аркадий Бабченко послал видеоблогера на три буквы.