Савик Шустер заболел COVID. Но эфир не отменили

Об этом сам журналист сказал в пятницу, 29 октября, в самом начале политического ток-шоу " Свобода слова Савика Шустера ", которое в прямом эфире транслирует канал "Украина".

Шустер пояснил, что не смог вылететь из Италии в Украину, потому что у него подтвердили COVID.

"Сегодня программа необычная. Я не в студии. Я в Италии. Так случилось, что перед вылетом в Киев я сдал тест и он оказался положительным. Я на самоизоляции", - сказал ведущий.

Он также добавил, что чувствует себя "очень хорошо" и пока нет никаких симптомов. А потому ничто не мешает ему вести программу онлайн.

По словам журналиста, из-за того, что он часто летает, регулярно тестируется на COVID-19.

Скорее всего, болезнь будет протекать в легком состоянии, ведь Шустер многократно вакцинировался, а последнюю дозу вакцины Pfizer ему ввели 7 сентября.



Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" израильский врач Борис Брыль объяснил, почему "врачей-антивакцинаторов" нужно сажать в тюрьму.



Также в эфире министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о наказании тех, кто подделывает COVID-паспорта.



А ужасную правду о том, какая реальная ситуация в больницах Украины сегодня, рассказала известная волонтер Екатерина Ножевникова.



Кроме того, украинцы прямо в студии высказались о том, нужна ли обязательная вакцинация в нашей стране.



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