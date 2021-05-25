Сергей Токарев и основатели Reface запустили Pawa - уникальную студию ML-стартапов

В Украине заработала Pawa - первая в своём роде венчурная студия по полноцикличной поддержке AI- и ML-стартапов. Проект будет финансировать, консультировать и управлять готовыми идеями и разработками в сфере искусственного интеллекта и машинного самообучения, а также генерировать собственные продукты.

Pawa - фонетическая транскрипция английского слова "power", что означает "сила, мощь". По словам Сергея Токарева, это название максимально точно передаёт суть проекта. Pawa отличается тем, что будет совмещать в себе, кроме классической венчурной студии, элементы бизнес-инкубатора и акселератора. Идеи, которые будут приходить и зарождаться в студии, будут получать силу благодаря всесторонней поддержке.

Эксперты Pawa будут знакомиться со стартапами на самых ранних этапах. Как правило, на стадии валидации идеи. Специалисты будут оценивать её потенциал по множеству критериев: актуальность, соответствие требованиям рынка, реалистичность технического воплощения, бизнес-план, компетентность команды и так далее.

"Далее, если продукт и его фаундер прошли первый этап отбора, мы будем помогать им непосредственно с разработкой и тестированием MVP. В нашем проекте мы делаем акцент на людях. Мы готовы сотрудничать как с предпринимателями, у которых есть интересные идеи, так и с разработчиками. Также мы открыты для потенциальных кофаундеров. Мы планируем привлечь инвесторов не только из Украины и Европы, но и из Кремниевой долины", - подчеркнул Токарев.

Модель венчурных студий в Украине, в отличие от Западного мира, пока что – нехоженая тропа. В США есть AI Fund, в Европе – Founders Factory и много других проектов. В Украине первой будет Pawa. Особенность проектов, в которых вкладчики больше обычного вовлечены в процесс руководства проектами, в том, что доход от реализации идей разделить, как правило, труднее.

"Поскольку Pawa – не обычный венчурный фонд, а проект с высокой операционной вовлеченностью инвесторов в проекты, соответственно и доли дохода будут распределяться гибко. В случае, если инвесторы берут на себя операционные риски ранней стадии развития проекта, их доля, естественно, будет мажоритарной. Доля сооснователя, автора идеи, будет, соответственно, зависеть от уровня его вовлечения в работу. Например, если он берёт на себя управленческие обязанности, СЕО или СТО - то, очевидно, его доля увеличится", - отмечает Сергей Токарев.

Команда кофаундеров Pawa - проверенный состав. Вместе с Сергеем Токаревым в списке основателей проекта его коллеги по Reface - Денис Дмитренко и Кирилл Сыгыда. А руководство проектом взяла на себя Анна Шувалова.

Ещё на подготовительном этапе сооснователи Pawa заручились поддержкой множества иностранных специалистов, венчурных фондов и технологических компаний из Соединённых Штатов и Европы.

Сегодня Pawa находится всё ещё в процессе сбора команды. На первоначальном этапе это будет около 10 человек, большинство из которых - ML-специалисты всех уровней, которые запустят цикл работы с идеями. В студии планируют вести 10 проектов в год, отбирая потенциальные хиты рынка.

Тем, кто уже планирует подавать свой проект в Pawa, сооснователи намекают: предпочтения будут отдаваться идеям, связанных с медиа, финансами, здоровьем и игровым сектором.

Долгосрочный план проекта, отмечает Сергей Токарев, - улучшить позиции Украины на мировой арене искусственного интеллекта. Основатели Pawa верят, создание центра по поддержке отечественного AI- и ML-продукта - первый шаг Украины к избавлению от ярлыка страны-аутсорсера.