В сети опубликовали видео Червоненко на бандитской "стрелке"

Фото: Червоненко снялся в вирусном видео (коллаж Styler)

Червоненко в роли героя сериала "Ликвидация" поставил ультиматум одесским бандитам

В сети появилось видео, в котором кандидат в мэры Одессы от партии "Наш край" Евгений Червоненко в роли героя сериала "Ликвидация" Давида Гоцмана ставит ультиматум одесским бандитам.

Ролик опубликовал актер и телеведущий Василий Голованов.

На видео Евгений Червоненко на "стрелке" в послевоенной Одессе ставит ультиматум бандитам.

"Слушайте меня все, кто имеет уши: Одессу я вам дерибанить больше не дам. Шайка ваша деятельность свою преступную прекращает. А если нет - сядут все", - говорит герой Червоненко-Гоцмана.

Напомним, 21 сентября стало известно, что Евгений Червоненко выдвинут партией "Наш край" кандидатом в мэры Одессы и возглавит список партии на выборах в горсовет.