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У мережі опублікували відео Червоненка на бандитській "стрілці"

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 09:51
У мережі опублікували відео Червоненка на бандитській "стрілці"
Фото: Червоненко знявся у вірусному відео (колаж Styler))
Автор: Styler

Червоненко у ролі героя серіалу "Ліквідація" поставив ультиматум одеським бандитам

У мережі з’явилося відео, в якому кандидат у мери Одеси від партії "Наш край" Євген Червоненко у ролі героя серіалу "Ліквідація" Давида Гоцмана ставить ультиматум одеським бандитам.

Ролик опублікував актор та телеведучий Василь Голованов.

На відео Євген Червоненко на "стрілці" у післявоєнній Одесі ставить ультиматум бандитам.

"Слухайте мене всі, хто має вуха: Одесу я вам дерибанити більше не дам. Шайка ваша діяльність свою злочинну припиняє. А якщо ні - сядуть усі", - каже герой Червоненка-Гоцмана.

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що Євген Червоненко висунутий партією "Наш край" кандидатом у мери Одеси та очолить список партії на виборах до міськради.

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Новини України Персони Евгений ЧервоненкоОдесаликвидацияНаш край
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