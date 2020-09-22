У мережі опублікували відео Червоненка на бандитській "стрілці"

Червоненко у ролі героя серіалу "Ліквідація" поставив ультиматум одеським бандитам
У мережі з’явилося відео, в якому кандидат у мери Одеси від партії "Наш край" Євген Червоненко у ролі героя серіалу "Ліквідація" Давида Гоцмана ставить ультиматум одеським бандитам.
Ролик опублікував актор та телеведучий Василь Голованов.
Вы уже видели?Опубліковано Василем Головановим Понеділок, 21 вересня 2020 р.
На відео Євген Червоненко на "стрілці" у післявоєнній Одесі ставить ультиматум бандитам.
"Слухайте мене всі, хто має вуха: Одесу я вам дерибанити більше не дам. Шайка ваша діяльність свою злочинну припиняє. А якщо ні - сядуть усі", - каже герой Червоненка-Гоцмана.
Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що Євген Червоненко висунутий партією "Наш край" кандидатом у мери Одеси та очолить список партії на виборах до міськради.