Сильный удар по репутации: подруга Меган Маркл попала в грандиозный скандал

Меган Маркл попала в скандал из-за подруги-расистки Джессики Малруни. Как сообщается, наличие в близких кругах людей, выражавших расистские и шовинистские взгляды, могут повлиять на статус герцогини в обществе. Стилистка и подруга Меган Маркл была уволена после ссоры с темнокожей блогершей Сашей Эксетер. Блогер призывала всех в социальных сетях открыто поддерживать темнокожих в борьбе за их права, но Малруни в серии частных сообщений начала ее оскорблять, угрожать и спорить о расизме и привилегиях белых людей.

По предположениям Саши, подруга Маркл обиделась на ее заявление и восприняла ее призывы защищать права темнокожих лично на свой адрес. Эксетер заявила, что была просто "парализована страхом", после ее высказываний, но затем решила придать ситуацию огласке. Как признается сама блогерша, Малруни, по ее мнению, не является расисткой, однако та осознает, что своему богатству и положению в обществе она обязана цвету своей кожи.

После перехода скандала в публичную сферу, 40-летняя Джессика принесла извинения за свои слова. При этом блогерша считает, что ее оппонентка просто пытается спасти свой имидж.

До скандала Джессика Малруни была близкой подругой Меган Маркл. О том, будут ли общаться девушки после скандала – неизвестно, однако эксперты считают, что совместное появление на публике может негативно отразиться и на имидже Маркл. Также отмечается, что ранее Малруни работала на телевидении в качестве ведущей и приглашенного эксперта. Сейчас ее уволили с телеканала CTV, а ее шоу I do, Redo убрали из эфира. В заявлении телеканала подчеркивается, что позиция Малруни отличается от позиции руководства и противоречит их политике равенства. Стилистка также лишилась работы в популярном шоу Cityline. Телеканал ABC, который также сотрудничал с Малруни, пока еще не объявил своего решения.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко оправдала домашнее насилие и угодила в скандал. Из-за высказывания девушка лишилась крупных контрактов и стала жертвой травли в социальных сетях.

До этого сообщалось, что Меган Маркл гневно высказалась о ситуации в США.

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