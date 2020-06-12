Сильний удар по репутації: подруга Меган Маркл потрапила в грандіозний скандал

Меган Маркл потрапила у скандал через подругу-расистку Джесіку Малруні. Як повідомляється, наявність у близьких колах людей, які висловлювали расистські й шовіністичні погляди, можуть вплинути на статус герцогині в суспільстві. Стилістка і подруга Меган Маркл була звільнена після сварки з темношкірою блогеркою Сашею Ексетер. Блогерка закликала всіх у соціальних мережах відкрито підтримувати темношкірих у боротьбі за їх права, але Малруні в серії приватних повідомлень почала її ображати, загрожувати та сперечатися про расизм і привілеї білих людей.

За припущеннями Саші, подруга Маркл образилася на її заяву і сприйняла її заклики захищати права темношкірих особисто на свою адресу. Ексетер заявила, що була просто "паралізована страхом", після її висловлювань, але потім вирішила надати розголосу ситуації. Як зізнається сама блогерка, Малруні, на її думку, не є расисткою, однак та усвідомлює, що своїм багатством і положенням в суспільстві вона зобов'язана кольором своєї шкіри.

Після переходу скандалу в публічну сферу, 40-річна Джессіка перепросила за свої слова. При цьому блогерка вважає, що її опонентка просто намагається врятувати свій імідж.

До скандалу Джессіка Малруні була близькою подругою Меган Маркл. Про те, чи будуть спілкуватися дівчата після скандалу – невідомо, однак експерти вважають, що спільна поява на публіці може негативно позначитися на іміджі Маркл. Також наголошується, що раніше Малруні працювала на телебаченні як ведуча та запрошений експерт. Зараз її звільнили з телеканалу CTV, а її шоу I do, Redo прибрали з ефіру. У заяві телеканалу зазначається, що позиція Малруні відрізняється від позиції керівництва і суперечить їх політиці рівності. Стилістка також позбулася роботи в популярному шоу Cityline. Телеканал ABC, який також співпрацював з Малруні, поки ще не оголосив свого рішення.

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко виправдала домашнє насильство і потрапила в скандал. Через висловлювання дівчина втратила великі контракти і стала жертвою цькування в соціальних мережах.

До цього повідомлялося, що Меган Маркл гнівно висловилася про ситуацію в США.

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