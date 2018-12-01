"Символ вечной борьбы": Сенцов получил почетную награду

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Польша поддерживает украинских политзаключенных

Олег Сенцов, украинский режиссер, который незаконно удерживается в российской тюрьме был награжден "За человеческое достоинство" польским правительством. Вручал награду Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время встречи с министром МИД Украины Павлом Климкиным. Об этом сообщает Укринформ.

"Польша поддерживает Олега Сенцова, который является для международного сообщества символом вечной борьбы за права человека. Я очень сожалею, что не могу ему лично вручить награду”, — сказал Чапутович.

Вручение почетной награды "Pro Dignitate Humana" сестре Сенцова Натальи Каплан / Фото: Сирык Анатолий, Укринформ

В свою очередь, Климкин отметил, что Украина благодарна Польше за чествование Сенцова, который борется за свободу. Награду из рук Чапутовича получила сестра Сенцова - Наталья Каплан.

Напомним, что Сенцов восстанавливается, но голодание не прошло бесследно. Об этом рассказала его адвокат.

Отметим, депутаты Европарламента ведут переговоры с соответствующими ведомствами России, чтобы посетить украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии для вручения премии имени Сахарова.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенным'заключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

Видео: (video.rbc.ua)