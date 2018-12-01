"Символ вічної боротьби": Польща нагородила Олега Сенцова

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Польща підтримує українських політв'язнів

Олег Сенцов, український режисер, який незаконно утримується в російській в'язниці був нагороджений "За людську гідність" польським урядом. Вручав нагороду Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час зустрічі з міністром МЗС України Павлом Клімкіним. Про це повідомляє Укрінформ.

"Польща підтримує Олега Сенцова, який є для міжнародного співтовариства символом вічної боротьби за права людини. Я дуже шкодую, що не можу йому особисто вручити нагороду", — сказав Чапутович.

Вручення почесної нагороди "Pro Dignitate Humana" сестрі Сенцова Наталії Каплан / Фото: Сірик Анатолій, Укрінформ

У свою чергу, Клімкін зазначив, що Україна вдячна Польщі за вшанування Сенцова, який бореться за свободу. Нагороду з рук Чапутовича отримала сестра Сенцова - Наталія Каплан.

Нагадаємо, що Сенцов відновлюється, але голодування не пройшло безслідно. Про це розповіла його адвокат.

Зазначимо, депутати Європарламенту ведуть переговори з відповідними відомствами Росії, щоб відвідати українського режисера Олега Сенцова в російській колонії для вручення премії імені Сахарова.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичного угруповання в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів у РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

Відео: (video.rbc.ua)