Скандальное интервью с Медведчуком: в сети напали на журналистку

Медведчук дал интервью Янине Соколовой - реакция сети (коллаж РБК-Украина)

В сети считают, что Янина Соколова должна еще некоторым политикам задать эти же вопросы

Виктор Медведчук дал интервью Янине Соколовой, в котором после трех вопросов вышел из себя. Об этом заявила сама журналистка, которая в красках рассказала о реакции кума Путина. В социальной сети Facebook читатели по-разному отреагировали на комментарий к интервью, которое уже успело стать скандальным.

Сначала украинская журналистка спросила у Виктора Медведчука кому принадлежит Крым, а также какие последствия может иметь "паспортизация" на Востоке Украины. В интервью Соколова заявила, что на третьем вопросе Медведчук буквально впал в истерику.

"Я спросила, есть ли какое-либо произведение Стуса, который может быть лейтмотивом жизни Виктора Медведчука. Это вызвало у него бешеное сопротивление, у него начала дергаться нога, он начал нервничать и просто кричать", – сообщила журналистка.

Медведчук дал интервью Янине Соколовой - реакция сети (коллаж РБК-Украина)

В комментариях в социальной сети Facebook по-разному отнеслись к комментарию Янины Соколовой:

Янина светоч журналистики Украинской. + Красивая.

Ха-ха, она может, молодчинка!!!

Янина – это совесть украинской журналистики.

Ей и суть беседы как правило не важна, главное сенсацию создать "неудобными" вопросами. Где она - там скандал. С каким наслаждением смотрела как Наталия Мосейчук ее заткнула! А вообще-то Соколова дама неприятная, да и умом не блещет.

А почему же она ни ставит провокационные вопросы своему патрону, слабо?

Янина доведи до истерики Порошенко.

Янина – умница!

Использует теперь тактику Зеленского... задавать вопросы, которые задают простые люди. Своего ничего не придумала...

Яниночка Молодчиночка проукраинская Журналиночка, одно из наших контрагрументационных оружий в информационной войне против антиукраинской и украинофобской пропаганды русского мира росСМИ и их филий медведчуковских 5-колонных "СМИ" newsone.ru и 112.ru в Украине. Янина Respect тебе и уважуха!!!

Вопросы ему давно должен задавать следователь. Эта сладкая парочка - Порошенко и Медведчук давно бы должны нести ответ перед всей Украиной за откровенный коллаборационизм, а не перекрашиваться, менять партии и вывески, ибо все давно знают, что и кто скрывается за ними.

Такие дурацкие вопросы говорят только о том, что брать интервью - цели не было. Была цель- получить скандал. Цель достигнута.

Медведчук дал интервью Янине Соколовой - реакция сети (фото: facebook.com/www.rbc.ua)

Напомним, что ранее Порошенко поручил СБУ проверить участие Медведчука в переговорах в Минске.

Также сообщалось, что в штабе Зеленского оценили возможность работы с Медведчуком.