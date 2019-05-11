Скандальный журналист BBC написал жалобу: детали инцидента с Меган Маркл

Меган Маркл попала в скандал с BBC. В Британии считают, что именно из-за нее журналист издания, который отпустил шутку про ребенка герцогов, остался без работы. Уволенный сотрудник BBC обратился с жалобой. Британская полиция начала расследование в связи с жалобой журналиста Дэнни Бейкера, уволенного компанией BBC после публикации расистского твита о сыне Меган Маркл. Об этом The Sun.

Ранее мы писали, что британский радиоведущий BBC Radio 5 Live Дэнни Бейкер опубликовал в своем Twitter-аккаунте шуточный пост в адрес королевской семьи. Мужчина разместил сделанное несколько десятилетий назад фото пары, держащей за руки шимпанзе в костюме. Этот снимок Бейкер сопроводил словами: "Королевский младенец покинул роддом".

Меган Маркл и принц Гарри показали ребенка (фото: twitter.com/PA)

Пользователи сети тут же набросились на ведущего. Многие сочли этот твит оскорбительным и издевательским по отношению к расовой принадлежности Меган Маркл (герцогиня Сассекская - первый в истории член британской королевской династии, принадлежащий к смешанной расе - ред.).

За свой твит журналист был уволен с работы. Специалисты расследуют дело и намерены дать оценку жалобе Бейкера.

Ранее сообщалось, что в семье Меган Маркл разгорелся скандал.

Также мы писали, во сколько обошлись беременность и роды Меган Маркл.

Напомним, что ранее стало известно, в честь кого Меган Маркл назвала своего сына.