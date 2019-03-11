Скрывала от всех: 47-летняя звезда сериалов и фильмов внезапно стала мамой

Поклонники заподозрили актрису в использовании суррогатного материнства

Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня" внезапно призналась, что четыре месяца стала мамой в третий раз. Она родила дочь в октябре 2018 года, которую назвала Милой.

47-летняя Анастасия Заворотнюк призналась, что скрывала свою беременность от общественности. О том, что она в положении и ожидает ребенка, знал только ее муж Петр Чернышев и дети от предыдущего брака – Анна и Майк. При этом даже своим взрослым детям она сообщила о прибавлении только на пятом месяце беременности.

Сын Майк, которому в этом году исполнится 19 лет, помогал маме во время беременности и вместе с отчимом поехал в роддом, когда наступил срок родов. А вот старшая дочь Заворотнюк – Анна, новорожденную сестру увидела только через три месяца, когда вернулась домой из Нью-Йорка.

Анастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

На данный момент неизвестно, прибегала ли Заворотнюк к суррогатному материнству. Также известно, что актриса неоднократно высказывала желание взять ребенка из детского дома. Однако на тех редких фотографиях, которые появлялись в аккаунтах актрисы в 2018 году, нет никакого намека на то, что она находится в положении. Поклонники намекнули, что Заворотнюк могла исполнить свою заветное желание не самостоятельно.

Анастасия Заворотнюк в августе 2018 года (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Отмечается, что в 2018 году Анастасия Заворотнюк редко появлялась на публике и почти не снималась в кино. В ноябре 2018 года ее видели на катке на Красной площади, но предположительно – на публике актриса появилась уже после рождения дочери.

С мужем Петром Чернышевым она познакомилась во время проекта "Танцы на льду" и именно из-за фигуриста Заворотнюк рассталась с актером Сергеем Жигуновым. Пара быстро поженилась и в прессе это называли пиар-ходом, но недавно они отпраздновали уже 10-летие совместной жизни.

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