Соблазнительная Каминская в полностью прозрачном боди обожгла страстным образом

Слава Каминская на днях представила свой первый сольный альбом, в который вошла даже одна авторская композиция певцы – текст и музыку написала она сама. Артистка решила поинтересоваться, пришелся ли ее музыкальный материал по вкусу поклонникам.

Сделала она это в оригинальной форме, запостив в Instagram фото в соблазнительном образе.

Слава предстала в полностью прозрачном ажурном боди с красным лифом от украинского дизайнера Дарьи Донец – цена эффектного и провокационного ансамбля составляет 190 долларов (около 5 340 грн.).

Она дополнила лук красной юбкой-карандашом из эко-кожи от бренда Savrr Sparkling Clothes за 1500 грн, и довершила образ алыми ботильонами на шпильке.

Слава покрасовалась в страстном образе (фото: instagram.com/babaslavka)

Каминская собрала волосы в высокую прическу и выпустила пару прядей на лицо. Она призывно смотрит в камеру, расположившись на светлом диване.

Поклонники оценили горячий образ певицы и ее сольный альбом, они сравнили Славу со звездой "Великолепного Века" Мерьем Узерли

"Ого красотка", "Подумала, что это Мерьем Узерли. Наша Хюррем", "Невероятная", - писали юзеры.

К слову, на диджитал обложке альбома Слава появилась в соблазнительном эффектном образе. Лаковые длинные перчатки, черное корсетное платье на тонких бретелях с открытым декольте создали образ роковой красотки.

Слава показала эффектный лук с лаковыми перчатками (фото: instagram.com/babaslavka)

Ее медные волосы уложены в голливудские локоны, макияж глаз подчеркнул глубина взгляда, на губах - нюдовая помада.