Совковые рудименты: Притула резко высказался о 8 марта

Сергей Притула рассказал, почему не отмечает Международный женский день

Международный женский день 8 марта не заслуживает того, чтобы популяризировать его в Украине. Такое мнение высказал известный шоумен и телеведущий Сергей Притула.

По его словам, медийные персоны как никто другой должны воздержаться от того, чтобы рассказывать с экранов телевизоров о нужности каких-либо пережитков советчины.

"Я считаю, что нам, людям медийным, нужно перестать популяризировать совковые рудименты", - сказал художественный руководитель "Вар’ятів" в комментарии изданию "ТелеНеделя".

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Ранее культовая украинская писательница Оксана Забужко довольно эмоционально высказалась о 8 марта. По ее словам, этот день стоит вспоминать лишь в контексте борьбы женщин за свои права.

А вот другая знаменитая писательница Лариса Ницой заинтриговала заявлением о Международном женском дне и призналась, что отношение к этому празднику в разные периоды у нее было далеко не одинаковым.

Кстати, наиболее популярными подарками на 8 марта среди украинцев являются цветы, ювелирные украшения, косметика, деньги, романтический ужин, забота и внимание.