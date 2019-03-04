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Будет жарко: прогноз погоды на 8 марта

STYLERЖизнь    04.03.2019 - 15:53
Будет жарко: прогноз погоды на 8 марта
Прогноз погоды (иллюстративное фото)

Появился прогноз погоды на 8 марта - Международный женский день

 

Погода 8 марта будет радовать всех украинцев теплом. По данным синоптиков, воздух местами прогреется до 15 градусов тепла.

Ветер в Международный женский день будет преимущественно юго-западный. Осадков по всей территории страны не предвидится.

Так, на западе страны температура воздуха ночью +5...+8, днем - до 14 градусов с пометкой "+".

В восточных областях будет чуть-чуть свежее. Днем синоптики обещают +7...+9, а вот ночью возможен даже небольшой мороз до -3 градусов. 

На юге праздник весны ознаменуется "жаркой" погодой - днем синоптики прогнозируют от 12 до 15 градусов тепла. Ночью будет до +4. Подобная ситуация ожидает и жителей северных областей. Правда, ночью там будет даже немного теплее, чем на юге. 

В центральных регионах Украины и в столице 8 марта будет держаться солнечная и сухая погода. Днем воздух прогреется аж до +15.

Будет жарко: прогноз погоды на 8 марта

Погода в Украине на 8 марта (meteo.gov.ua)

Настоящая весна с теплым солнышком придет в Украину уже после 18 марта. По крайней мере, об этом говорит народный синоптик Леонид Горбань.

"Будет резкий взлет температуры в сторону потепления", - говорит он.

А с 6 апреля температура воздуха будет достигать 20-24 градуса тепла.

Кстати, 8 марта ожидаются незначительные магнитные бури. Поэтому постарайтесь выспаться и не перегружать организм тяжелой едой в этот день.

Ранее мы писали о том, что в 2019 году стоимость одного цветка в предпраздничные дни вырастет по меньшей мере в 2 раза.

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