Цены взлетят до небес: во сколько украинцам обойдется 8 марта

8 марта в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

8 марта в Украине цены на цветы и подарки существенно повысятся

8 марта в Украине – праздник, который отличается от других высокой стоимостью на подарки и цветочные букеты. В 2019 году стоимость одного цветка в предпраздничные дни вырастет по меньшей мере в 2 раза. А вот на подарки цены наоборот снизятся. О том, как изменятся цены на цветы и подарки перед Всемирным женским днем, рассказывает "Сегодня".

Цветы

Стоимость цветов при розничной продаже будет отличаться от обычной цены в два раза.

"В розницу тюльпаны будут стоить 25-30 гривен за цветок, хотя в этом году цены на оптовых базах ниже, чем обычно - от 12 гривен за цветок. На сдерживание цены повлияло увеличение объемов выращивания тюльпанов в Украине. Максимальная цена за один тюльпан, например, пионовидный, будет до 35 гривен", - рассказала Марианна Дебчинская из Ассоциации украинских флористов.

8 марта в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

По прогнозам Марианны, в этом сезоне цена на фрезию, ранункулюсы, веточки мимозы и сирень будет выше, чем в прошлом, из-за валютных колебаний на импорт.

"Одна веточка мимозы будет стоить от 100 гривен (примерно столько стоить пышная роза). Сирень - от 120 гривен и выше за веточку. Ее также реально будет купить и подарить на 8 Марта. Возможно, что ее не будет в продаже на тех точках, где есть сквозняки, но в специализированных магазинах - пруд пруди", - говорит флорист.

Впрочем, сильно "заламывать" цены на цветы у флористов в этом году не получится. Но солидные букеты будут стоить от 500 гривен.

"Покупательная способность упала. Неплохо продаваться будут недорогие, но красиво оформленные цветы - в коробочках, емкостях. На мой взгляд, это усиливает эмоцию той, кому дарят такой букет. Модными являются миксы луковичных цветов (нарциссов, гиацинтов) с веточками мимозы. Это и выглядит красиво, и может простоять несколько дней. Модными считаются и так называемые объемные букеты цветов (собраны различные цветы разной длины)", - рассказала Дебчинская.

Подарки

К цветам мужчины будут дарить дамам сувениры, дорогую косметику, парфюмы и другие популярные товары. Магазины уже выставляют скидки от -20% до -90% на подарки. А вот гаджеты практически не отличаются от обычной стоимости – магазины делают скидку от -2% до -4% на смартфоны и мобильную технику.

8 марта в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Сладости, а именно конфеты в коробках, также выросли в цене: стоимость одной коробки в среднем увеличилась на 25%. Альтернатива - сетевые кондитерские, где к праздникам уже скидки до 25%, но только на дорогие сладости - от 100 и выше коробку.

Напомним, что ранее мы писали, какие подарки на 8 марта лучше не дарить.

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