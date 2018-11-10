8 марта в Украине: Вятрович пояснил, как изменится "женский день"

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Это является "ослабляющим" фактором

Популярный украинский историк Владимир Вятрович рассказал, как изменится концепция 8 марта. Об этом он заявил в чате на "Главреде".

"Что касается 8 марта, то я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования. В частности, потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет", - сказал он.

Более того, Вятрович убежден, что сам праздник ждут существенные изменения.

"Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция. Мы будем говорить не о международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин, что является важным для украинского общества. Очевидно, в таком новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в "день тортиков и букетиков", - подчеркнул он.

Напомним, Патриарх Филарет заявил, что нужно переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата. Свое мнение по поводу того, как стоит по-новому назвать УПЦ МП, высказал известный историк и глава "Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович.

Кстати, что недавно журналисты показали тайную резиденцию главы УПЦ МП Онуфрия.

Ранее мы писали, что по данным социологическо опроса, большинство граждан (54%) положительно относятся к идее создания в Украине единой поместной церкви, противоположного мнения придерживаются 19% респондентов, высказываются безразлично об этом - также 19%.

Видео: РБК-Украина