8 березня в Україні: В'ятрович пояснив, як зміниться "жіночий день"

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Це є "послаблюим" фактором

Популярний український історик Володимир В'ятрович розповів, як зміниться концепція 8 березня. Про це він заявив в чаті на "Главреді".

"Що стосується 8 березня, то я думаю, що українське суспільство готове відмовитися від традиції його святкування. Зокрема, тому, що все більше українців розуміє, що ми не можемо жити в одному ритмі з державою-агресором. Ця синхронність у святкуванні якихось дат з країною, яка намагається знищити нашу державу, є тим, що нас послаблює", - сказав він.

Більш того, В'ятрович переконаний, що саме свято чекають суттєві зміни.

"Не кажу, що 8 березня взагалі зникне з календаря, але думаю, що зміниться його ідея і концепція. Ми будемо говорити не про міжнародний жіночий день, а про день боротьби за права жінок, що є важливим для українського суспільства. Очевидно, в такому новому форматі абсолютно зайвим буде вихідний день, який перетворює цей свято на "день тортиків і букетиків", - підкреслив він.

Нагадаємо, Патріарх Філарет заявив, що потрібно перейменувати Українську православну церкву Московського патріархату. Свою думку з приводу того, як варто по-новому назвати УПЦ МП, висловив відомий історик і голова "Українського інституту національної пам'яті" Володимир В'ятрович.

До речі, що нещодавно журналісти показали таємну резиденцію глави УПЦ МП Онуфрія.

Раніше ми писали, що за даними соціологічних опитувань, більшість громадян (54%) позитивно ставляться до ідеї створення в Україні єдиної помісної церкви, протилежної думки дотримуються 19% респондентів, висловлюються байдуже про це - також 19%.

Відео: РБК-Україна