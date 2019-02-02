Спешил жить: известный астролог рассказал о гибели Кузьмы "Скрябина"

2 февраля 2019 года исполнилось четыре года с дня гибели известного музыканта

Астролог Влад Росс рассказал о гороскопе, который он составлял индивидуально для музыканта Андрея Кузьменко, лидера группы "Скрябин", который погиб четыре года назад в автокатастрофе. Об этом гороскопе Росс рассказал в своем комментарии для издания "Главред".

Астролог сообщил, что он составлял для Кузьмы гороскоп, основанный на его дате рождения и отметил, что в его предсказаниях было указано, что музыканту грозят неприятности именно от вождения автомобиля.

"В свое время я консультировал Кузьму. С его слов я знаю, что родился он в 18:45 17 августа 1968 года. И как раз в день его рождения, в 18:45 восходил интересный символ – "Человек на необузданном коне". Также в это время в Доме смерти восходил символ "Бегущая серна" (или "Человек на верблюде"). Все изначально указывало на то, что Кузьме в его жизни нужно было опасаться вождения автомобиля, быстрой езды, потому что он может погибнуть в дороге", - рассказал Росс.

От отметил, что в гороскопе Кузьмы просматривались предвестники преждевременной смерти, так как в одной точке сошлись почти все планеты.

"То есть в гороскопе Кузьмы Дом катастроф был просто перегружен! Кузьма спешил жить. Подсознательно он предчувствовал и понимал, что не будет жить долго, потому торопился жить и делать все быстрее, быстрее, быстрее", - объяснил астролог и добавил, что судьба музыканта была предрешена заранее и его гибель – трагическое стечение обстоятельств.

"Так было суждено. Заходящий узел лунной орбиты в транзите на восходящий узел лунной орбиты, а узлы – это карма, и там в его гороскопе был расположен Уран. А Уран всегда означает неожиданности и неконтролируемые ситуации. Так что гибель Кузьмы – это не заказное убийство. Это трагическое стечение обстоятельств, которое стало фатальным для Андрея", - объяснил Росс.

Он назвал еще несколько факторов, которые указывали на фатальность трагедии. В частности, он напомнил, что Кузьма незадолго до гибели снял клип "Руина", в сюжете которого был молоковоз.

Также он назвал саму дату гибели, 2.02.2015 года – негативной датой, так как в астрологии двойки считаются опасными цифрами в датах.

Кроме того, астролог рассказал, что он предсказывал музыканту большую славу, в том числе и после его смерти.

"Юпитер всегда указывает на большую славу, счастье и успех. Таким образом, после своей смерти Кузьма стал еще более популярен, чем был при жизни. И теперь уже – навсегда", - отметил астролог.

Видео: YouTube/Moon Records

Напомним, ранее мы писали о том, что группа "Скрябин" выпустила посмертную песню с вокалом Кузьмы.

А также рассказывали о том, что отец Кузьмы рассказал, как перенесла потерю дочь певца.