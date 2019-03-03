Страшко: пользователи высмеяли неудачный снимок Лободы

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Также у фанатов вызвало неподдельное удивление странное украшение для ушей

Светлана Лобода, которая часто подвергается критике из-за силиконовых губ, снова возмутила фанатов своим внешним видом. Соответствующий снимок исполнительница опубликовала в Instagram.

Певица опубликовала в социальной сети новое фото, которое не смогло оставить равнодушным пользователей.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Фото Лободы вызвало неоднозначную реакцию у фанатов. Одним снимок пришелся по душе, однако другие выделили глупое выражение лица, которое никогда не меняется:

"Страшко", - написал один из пользователей.

"Можете делать нормальное фото? Человеческий проникновенный взгляд, умный?", - возмутился второй.

"Сейчас уши порвутся", - выделил очередной комментатор, обратив внимание на странные украшения певицы.

"Бедные уши", - поддержали предыдущего пользователя.

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Напомним, что Светлана Лобода показала стильную фотосессию со старшей дочерью Евой. Мама и девочка позировали во время прогулки в спортивных костюмах.

Ранее Светлана Лобода поделилась кадрами со съемок драматического клипа на песню INSTADRAMA, которые не вошли в основное видео.