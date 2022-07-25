Сумская рассказала о первых днях войны, смерти матери и общении с коллегами: ни один человек не позвонил

Ольга Сумская, известная украинская актриса, 24 февраля встретила в поезде. Она ехала из Днепра в Киев после гастролей. Первые полтора месяца артистка провела в Киеве и 27 февраля не стало ее матери.

О том, как Сумская провела первые дни войны в столице, что произошло с ее матерью и общается ли она со своими коллегами из РФ, она рассказала в интервью на телеканале FreeDom.

Я навсегда потеряла три дня

24 февраля Ольга Сумская встретила в поезде, она возвращалась из Днепра в Киев. С вокзала актриса поехала домой и пряталась в кладовке или на паркинге.

Она хотела навестить маму, которая болела, но не смогла - в столице были прилеты, диверсанты и очень опасно. А 27 февраля мама Ольги Сумской скончалась.

"Так совпало, что ушла мама на третий день войны и я не смогла попрощаться. Она болела, у нее было тяжелое состояние, у нее были проблемы с сердцем после операций. Когда я приехала из Днепра, я не могла доехать, потому что в Киеве были диверсанты, были прилеты и невозможно было на машине доехать до дома, где живет мама. И вот эти три дня... Я не успела ничего сказать, не обнять маму. Они в моем сердце навсегда, что я потеряла эти три дня", - рассказала артистка.

Фото: Ольга Сумская с мамой (instagram.com/olgasumska)

Рядом с мамой все эти дни была помощница и именно она сообщила Ольге, что Анна Ивановна скончалась.

Ситуация была ужасная, так как найти в условиях войны ритуальную службу было очень непросто.

Пришлось обратиться за помощью в Facebook. На ее призыв откликнулись люди, ритуальные службы, помогли оформить все документы и организовали похороны.

"Приехала специальная машина ритуальной службы, забрали маму. Столько звонков было, просили телефон этой службы. Потому что люди, которые умирали в тот период, находились на балконах. Было еще достаточно холодно. Это ад", - рассказала Сумская.

Анну Ивановну похоронили только 1 марта и успели до того, как по Киеву ударили российские ракеты. За 10 минут до того, как в морге вылетели все окна, они успели оттуда уехать.

"Я молю Бога, что мы успели достойно под звук сирен, под молитву священника и под прилеты. Это был прилет баллистической ракеты 1 марта, и мы были фактически 10 минут, эта разница во времени, когда мы успели забрать маму из морга в Шевченковском районе. 10 минут мы просто могли попасть, когда был прилет и повылетали стекла в морге. Вот 10 минут мы забирали маму, мы успели отвезти ее на Байковое кладбище и похоронить ее достойно", - описала актриса похороны.

Она спалила мосты

Ольга Сумская поражена позицией Таисии Повалий и признается, что негативно относится к тем звездам, которые продолжают делать вид, что войны в Украине нет.

Выбор Повалий остаться в стране-агрессоре и продолжать там свою карьеру, она не поддерживает и считает, что артистка сожгла все мосты.

"Очень больно. Не верится, что все это происходит с Таисией. Вероятно, она спалила мосты. Есть какая-то грань возможного, и она перешла эту грань", - считает Ольга Сумская.

Она добавила, что не разочарована украинскими артистами, которые выехали в РФ или поддерживают агрессию России против Украины. Для Сумской эти люди просто перестали существовать.

"Понимаете, я даже не хочу их слышать. Я не общаюсь с ними. Уже поздно что-либо говорит. Это такой больной вопрос, который постоянно накапливается. Тем не менее надо было говорить раньше.

Самые известные люди, первый эшелон, от которых отчасти зависит общественное мнение, никак не высказывались, хотя могли это сделать в самом начале. И те страницы, которые закрыты для нас, об этом свидетельствуют. А зачем взывать их к чему-то? Мы уже поняли за кого они", - пояснила Сумская.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Ни один человек не позвонил

С 24 февраля Ольге Сумской не позвонил ни один человек из ее коллег в России. Единственный человек, который написал ей сообщение - это актер Игорь Скрипко, который сыграл главную роль в сериале "Последний москаль".

"Это страшно. Ни один человек не позвонил, разве что написал один. Это Игорь Скрипко. Наш "Последний москаль" - сериал, в котором он снимался и собственно, играл москаля. Вот он пишет. Ой, это такая информация… Я просто понимаю, что все рискуют.

Тот режим, в котором они сейчас находятся - это безумие. За любое слово, проявление позиции пойдет очень жесткое наказание. Звонят и комментируют те, кто выехал из страны", - рассказала Ольга Сумская.

Актриса добавила, что есть еще один человек, который звонит ей все это время практически через день. Это подруга, которая живет в Москве и поддерживает Украину и украинцев, называет войну войной. Имя своей подруги Сумская называть не стала - из соображений безопасности.

Ее подруга - очень публичный человек, она отказалась поддерживать пропаганду и в результате лишилась работы.

В апреле Ольга Сумская выехала в Италию, но сейчас уже снова вернулась в Украину. Вместе с мужем они занимаются волонтерской деятельностью. А еще Сумская вернулась в театр и вместе с коллегами они ездят по городам Украины.