Свитолина "взорвала" сеть словами об Украине

Свитолина порадовала украинцев заявлением

Элина Свитолина порадовала пользователей социальных сетей заявлением об Украине. На своей Instagram-странице знаменитая теннисистка опубликовала фото, на котором она стоит в ярком платье от дизайнера Лилии Пустовит и чашкой с изображением герба Украины.

Этот милый снимок первая ракетка нашей страны дополнила очень трогательными словами. Так, Элина заявила, что Украина всегда будет в ее душе.

"Немного украинского настроения для вас. Возможно, я не провожу достаточно времени в Украине, но вы никогда не отнимете ее из моей души!" - написала Свитолина.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Украинцы пришли в восторг от таких слов молодой спортсменки.

"Гордимся! Спасибо, Элина! Красота и гордость Украины!" - написал один юзер.

"Милая, нежная, старательная и, самое главное, патриотка! Очень ценю и болею (даже ночью)! Платье от украинского дизайнера очень идет!" - отметил Вероника Давыдова.

"Очень обаятельная украиночка! Гордость! Респект!" - добавил еще один подписчик Свитолиной.

Отметим, что всего за небольшой промежуток времени "украинский" пост Элины собрал более 30 тыс. лайков. И это только в Instagram!

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