Яркая и непобедимая: ослепительные фото Элины Свитолиной

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Свитолина второй год подряд сыграет в 1/4 финала Australian Open

Элина Свитолина, которая не так давно очаровала поклонников элегантным вечерним нарядом, благодаря победе над американкой Мэдисон Кис вышла в четвертьфинал Australian Open в Мельбурне. Для того, чтобы одолеть соперницу украинской чемпионке понадобилось полтора часа.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Но победа далась первой ракетке Украины нелегко. По ее словам, на корте было очень жарко, а солнце светило ей прямо в глаза. Но жара все же не помешала Элине второй год подряд попасть в 1/4 финала самого престижного теннисного турнира.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Мы сегодня решили собрать самые яркие и ослепительные фото 24-летней Элины Свитолиной, на которых видны не только ее красота, но и талант, благодаря которому она стала одной из лучших в мире!

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Ранее Свитолина рассказала, как "завоевать ее любовь". А уже через некоторое время спортсменка призналась о своих отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Также мы рассказывали вам о том, как Элина взбудоражила поклонников своим дерзким образом.

Видео: РБК-Украина