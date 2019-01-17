"Это прекрасно": Свитолина рассказала о своем новом романе

Фото: коллаж РБК-Украина

Первая ракетка Украины призналась, что они поддерживают друг друга

Лучшая теннисистка Украины и седьмая ракетка мира Элина Свитолина, которая ранее рассказала, как "завоевать ее любовь", призналась о своих отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Об этом знаменитая спортсменка рассказала в Австралии после победы над Викторией Кужмовой (6:4, 6:1) на послематчевой пресс-конференции, передает Eurosport.

Так, когда ее спросили о Монфисе, украинка сперва немного смутилась.

"Я не ожидала, что меня об этом спросят, потому что я только что закончил свой матч", - сказала Элина и добавила, что они же тут обсуждают теннис.

Фото: скриншот eurosport.com

Свитолина, которая ранее встречалась с игроком в крикет сборной Англии Рисом Топли, добавила: "Он здесь для меня, он поддерживает меня, и я поддерживаю его тоже".

Украинка отметила, что они оба понимают, через что проходит другой.

"Это прекрасно. Для вас это был сюрприз? Что ж, да, мы встречаемся", - рассказала Свитолина.

Фото: скриншот eurosport.com

32-летний Гаэль Себастьен Монфис является полуфиналистом двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (2008 и 2016 годы). Француз - седьмая ракетка мира в одиночном разряде - ранее победител в семи турнирах ATP в одиночном разряде. Он двукратный финалист Кубка Дэвиса (2010 и 2014 годов) в составе национальной сборной Франции.

Как соообщалось ранее, 28 октября 2018 года украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA 2018 года в Сингапуре.

Также мы писали о том, что знаменитая спортсменка ранее рассказала, где любит отдыхать, а какие места приносят ей особые эмоции.

Напомним, в мае 2018-го первая ракетка Украины Элина Свитолина защитила титул чемпионки турнира в Риме, обыграв в финале первую ракетку мира, румынку Симону Халеп.