"Це прекрасно": Світоліна розповіла про свій новий роман

Фото: колаж РБК-Україна

Перша ракетка України зізналася, що вони підтримують один одного

Найкраща тенісистка України і сьома ракетка світу Еліна Світоліна, яка раніше розповіла, як "завоювати її любов", зізналася про свої стосунки із французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Про це відома спортсменка розповіла в Австралії після перемоги над Вікторією Кужмовою (6:4, 6:1) на післяматчевій прес-конференції, передає Eurosport.

Так, коли її запитали про Монфіса, українка спершу трохи зніяковіла.

"Я не очікувалп, що мене про це запитають, тому що я тільки що закінчила свій матч", - сказала Еліна і додала, що вони є тут обговорюють теніс.

Фото: скріншот eurosport.com

Світоліна, яка раніше зустрічалася з гравцем у крикет збірної Англії Рісом Топлі, додала: "Він тут для мене, він підтримує мене, і я підтримую його теж".

Українка відзначила, що вони обидва розуміють, через що проходить інший.

"Це чудово. Для вас це був сюрприз? Що ж, так, ми зустрічаємося", - розповіла Світоліна.

Фото: скріншот eurosport.com

32-річний Гаель Себастьєн Монфіс є півфіналістом двох турнірів Великого шолома в одиночному розряді (2008 і 2016 роки). Француз - сьома ракетка світу в одиночному розряді - раніше переміг у семи турнірах ATP в одиночному розряді. Він дворазовий фіналіст Кубка Девіса (2010 і 2014 років) в складі національної збірної Франції.

Як відомо раніше, 28 жовтня 2018 року українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею підсумкового турніру WTA 2018 року в Сінгапурі.

Також ми писали про те, що знаменита спортсменка раніше розповіла, де любить відпочивати, а які місця приносять їй особливі емоції.

Нагадаємо, в травні 2018-го перша ракетка України Еліна Світоліна захистила титул чемпіонки турніру в Римі, обігравши у фіналі першу ракетку світу, румунку Сімону Халеп.